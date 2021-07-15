الصحة تحث على الالتزام بالتدابير الوقائية في إجازة العيد

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة عيد الأضحى المبارك مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

‏وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1165) حالة مؤكدة وتعافي (907) حالات، فيما بلغت الحالات النشطة (11172) حالة منها (1429) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (506125) حالة، وبلغت حالات التعافي (486918) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (15) حالة وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8035) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.