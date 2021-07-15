القنصل البريطاني بجدة يشيد بجهود المملكة في تسهيل الخدمات للحجاج

الرياض - محمد عبدالله - أشاد القنصل البريطاني العام في جدة، سيف الدين أشر، اليوم الخميس، بجهود المملكة في تسهيل الخدمات للحجاج البريطانيين معربًا عن شكره وتقديره للسلطات السعودية لتوفير الدعم وتسهيل الخدمات للحجاج والمعتمرين من المملكة المتحدة مؤكدًا أن تقنين عدد الحجاج ضرورة في هذا الوقت الحرج؛ بسبب الجائحة للحفاظ على صحة الحجاج والمقيمين والمواطنين في المملكة.

وقال أشر خلال حواره مع فضائية «الإخبارية»، إن رؤية المملكة 2030 ستسهم في نقلة نوعية كبيرة للسعودية داخليُّا وخارجيًّا مؤكدًا أنها ستوفر الظروف الملائمة للتنمية المستدامة في المملكة على المدى الطويل.

وأضاف أن «المملكة تتملك صوت موثوق ومؤثر في تعزيز التسامح والاعتدال في المنطقة، فالمسلمون جزأ مهم جدًا من المجتمع البريطاني، وهم يزورون المملكة كل سنة فهناك أكثر من 25 ألف بريطاني يأتي للسعودية لأداء مناسك الحج قبل جائحة كورونا».

وأشار القنصل البريطاني في جدة لأهمية ما تقوم به المملكة من تجديد للمنازل التاريخية، مؤكدا أنه سيكون مفيدًا ومهمًا للسياحة الترفيهية والثقافية، مؤكدًا أنهم متفائلون بمبادرات المملكة لاستقطاب السياح من الخارج بعدد كبير.