التعليم: ترقية 4.7 ألف موظف من بندي الأجور والمستخدمين

أصدرت وزارة التعليم قراراً بترقية 4.7 ألف موظف وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود الوزارة في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن ترقية أكثر من 12 ألف في عملية ترقيات غير مسبوقة.



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