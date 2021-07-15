تشييع ضحايا الحادث المروري ودفنهم في الأردن

وفي تفاصيل الحادثة أنهم كانوا يقودون سيارة من نوع هيونداي صغيرة، و تصادموا بشاحنة نقل سعودية يقودها سوريان ومصري وآخر، تعرضوا لإصابات، فيما تابعت سفارة خادم الحرمين الشريفين الحادث مع ذوي المتوفين السعوديين، حيث تم نقل الجثامين لمستشفى المفرق الحكومي.
يذكر بأن المتوفين هم بندر محمد العنزي 13سنة، ونايف محمد العنزي 15 سنة، ومشعل محمد العنزي 23 سنة، وفيصل محمد العنزي 7 سنوات، وسعد صالح القاضي 21 سنة، وعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية.
تفاصيل...سفارة المملكة بالأردن تتابع حادثا مروريا فتك بخمسة سعوديين
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