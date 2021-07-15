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تشييع ضحايا الحادث المروري ودفنهم في الأردن

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يشيع اليوم ذوو الأشقاء الأربعة وصديقهم، الذين لقوا حتفهم أمس في حادث مروري بالأردن، حيث أكد مهلي بغيث العنزي عم االمتوفين، بأنه سيتم دفن بالأردن، ويتوقع مشاركة أعداد كبيرة من السعوديين المتواجدين في الأردن والمواطنين الأردنيين في تشييع المتوفين.

وفي تفاصيل الحادثة أنهم كانوا يقودون سيارة من نوع هيونداي صغيرة، و تصادموا بشاحنة نقل سعودية يقودها سوريان ومصري وآخر، تعرضوا لإصابات، فيما تابعت سفارة خادم الحرمين الشريفين الحادث مع ذوي المتوفين السعوديين، حيث تم نقل الجثامين لمستشفى المفرق الحكومي.

يذكر بأن المتوفين هم بندر محمد العنزي 13سنة، ونايف محمد العنزي 15 سنة، ومشعل محمد العنزي 23 سنة، وفيصل محمد العنزي 7 سنوات، وسعد صالح القاضي 21 سنة، وعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية.

تفاصيل...سفارة المملكة بالأردن تتابع حادثا مروريا فتك بخمسة سعوديين


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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