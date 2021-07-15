الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم ترقية 4737 موظفًا وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.

وقالت الوزارة في بيان لها : استمرارًا لجهود التعليم في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، وذلك بعد الإعلان مؤخرًا عن ترقية أكثر من 12 ألفًا في عملية ترقيات غير مسبوقة، واستكمالًا لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قرارًا بترقية (4737) موظفًا وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.

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