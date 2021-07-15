شكرا لقرائتكم وزارة التعليم: ترقية 4737 موظفًا وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15
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وزارة التعليم: ترقية 4737 موظفًا وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم ترقية 4737 موظفًا وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.
وقالت الوزارة في بيان لها : استمرارًا لجهود التعليم في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، وذلك بعد الإعلان مؤخرًا عن ترقية أكثر من 12 ألفًا في عملية ترقيات غير مسبوقة، واستكمالًا لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قرارًا بترقية (4737) موظفًا وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.
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