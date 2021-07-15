محمد بن مسعود - الدمام - سجل ‏مهر السنتين الجواد "تاج الرياض" ابن الفحل "محماس" فوزاً مشرفاً للمملكة مساء أمس على أرض مضمار Catterick في إنجلترا . ويعود "تاج الرياض" لمالكة فيحان بن فيصل المنديل، وبقيادة الخيال "كليفرد لي"، والمدرب "بوريك"، حيث قدم أداء مبهرًا وصادقًا على الترشيحات، وحقق فوزاً لامعاً من أولى مشاركاته. 15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 06:40 PM شاهد.. "تاج الرياض" يسجل انتصارًا للمملكة في مضمار إنجلترا شاهد.. "تاج الرياض" يسجل انتصارًا للمملكة في مضمار إنجلترا سجل ‏مهر السنتين الجواد "تاج الرياض" ابن الفحل "محماس" فوزاً مشرفاً للمملكة مساء أمس على أرض مضمار Catterick في إنجلترا . ويعود "تاج الرياض" لمالكة فيحان بن فيصل المنديل، وبقيادة الخيال "كليفرد لي"، والمدرب "بوريك"، حيث قدم أداء مبهرًا وصادقًا على الترشيحات، وحقق فوزاً لامعاً من أولى مشاركاته. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. "تاج الرياض" يسجل انتصارًا للمملكة في مضمار إنجلترا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "تاج الرياض" يسجل انتصارًا للمملكة في مضمار إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.