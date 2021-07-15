محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 656.354 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1885 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 1497 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 634.272 حالة. كورونا في الإمارات.. 1541 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 1497 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-15 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 656.354 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1885 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 1497 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 634.272 حالة. 15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 04:48 PM خلال الساعات الـ 24 الماضية خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 656.354 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1885 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 1497 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 634.272 حالة. ، كورونا في الإمارات.. 1541 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 1497 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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