شكرا لقرائتكم خبر عن "صم الشرقية" أول نادي يتعاقد مع مدربة وطنية للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - لاعبة المنتخب رهف الجوهي تدرب منسوبات نادي الصم على فنون التايكوندو

‏بادر نادي الصم بالمنطقة الشرقية كأول نادي رياضي بالمملكة بالتعاقد مع لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو والمدربة الوطنية رهف الجوهي وذلك لتدريب منسوبات نادي الصم على فنون التايكوندو .

‏واعتبر رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور ناصر الشمري بأن هذه الخطوة التي اعتمدها النادي في التعاقد مع المدربة الوطنية رهف الجوهي تصب في محور تطوير الألعاب الرياضية النسائية وتبني مواهب اللاعبات من فئة الصم ورفع مستواهم مشيرا إلى أن النادي سيعمل على التعاقد من مدربة لكرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو والسنوكر وسيكون هناك برامج تأهيل وتدريب مستمرة للمسجلات في هذه الألعاب بمشيئة الله تعالى .

وألمح الشمري بأن مجلس الإدارة يرسخ جهوده حاليا في رفع مستوى الاهتمام بالفرق الرياضية سواء للرجال والنساء واعدا مواصلة الانجازات في مختلف الرياضات المتنوعة مقدما في ذات السياق الشكر لكافة منسوبي النادي الذين حققوا مؤخرا عدد من الإنجازات على مستوى المملكة سواء في ألعاب القوى أو البولنج وتنس الطاولة حيث بذلوا جهدا كبيرا في الإعداد كانت نتيجتها هذا الاستحقاق .

وأشار أن تحقيق نادي الصم بالمنطقة الشرقية لهذا الإنجازات النوعية تصب فعلا في أهداف استراتجية النادي التطويرية والتي بدأ النادي في رفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة قائلا إن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متسقة مع خطة النادي في توظيف فعالياته المتعددة والتي شرع في تنفيذها مؤخرا في عدة محاور رئيسة منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي .

الجدير بالذكر بأن المدربة الوطنية رهف الجوهي حاصلة على شهادة التدريب الدولية وشهادة الحزام الأسود 2 دان.