شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الصيني والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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