المياه الوطنية تعلن توقيع 91 اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، إبرامها لأول مرة 91 اتفاقية لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات ريال، سيستفيد منها أكثر من 6 ملايين شخص، ضمن مشروع إيصال الذي أعلنت عنه في ديسمبر الماضي.

مشروعات المياه الوطنية

وأوضحت المياه الوطنية أن مشروع إيصال يعد تحولاً إستراتيجيًا في إدارة التوصيلات المنزلية، إذ عملت خلال العام الماضي على تطويره كمنتج مستقل، ليسهم في تسريع تقديم الخدمات للعملاء وتحسين جودتها، بالإضافة إلى زيادة نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، مما يساعد على تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. مبينةً أن المشروع يتضمن تنفيذ أكثر من 276 ألف توصيلة مياه، وما يزيد على 229 ألف توصيلة صرف صحي، تنفذها 44 شركة في جميع مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن فوائده لا تقتصر على تنفيذ التوصيلات المنزلية فقط، إذ سيسهم في حركة الاقتصاد؛ لأن نسبة المحتوى المحلي التي اشترطتها الشركة تتجاوز 50% في توصيلات المياه والصرف الصحي وخطوط الخدمة، بالإضافة إلى أن التوصيلات الجديدة ستتبعها عدادات ذكية.

الاستعانة بالمقاولين المتخصصين

وبيّنت أنها راعت في اختيارها للمقاولين أن يكونوا من المتخصصين في أعمال البُنى لتحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن تقييم عملائها لهذه الشركات سيكون جزءًا مهمًا من عملية

التقييم، وإسناد طلبات التوصيلات المنزلية إليهم.

كما أكدت الشركة أتمتتها لإجراءات طلبات التوصيلات المنزلية، إذ سيتمكن العميل من طلب التوصيلة، ومعرفة مراحل طلبه، ومدة إيصال الخدمة إليه إلكترونيًا، مضيفةً أن العميل يمكنه أيضًا معرفة

المقاول الذي سينفذ توصيلته الخاصة، وسيرى تقييمه من قبل العملاء الآخرين، من خلال القنوات الإلكترونية للشركة، مبينة أنه سيصل للعميل رسالة نصية بكل خطوة من مراحل العمل، حتى يتم تركيب التوصيلة، ويقيّم عمل المقاول.



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