فيتش تعدل نظرتها لاقتصاد المملكة والجدعان : الإصلاحات انعكست إيجابًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

عدلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى مستقرة بحسب نبأ عاجل بثته قناة الإخبارية.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان تعليقًا على هذا التعديل إن الإجراءات والإصلاحات انعكست إيجابًا على السياسة المالية وكفاءة العمل الحكومي.

إيجابية الإجراءات والإصلاحات

وتابع الوزير: تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، والذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.

تصنيف وكالة فيتش

وأشارت الوكالة إلى أن تعديل نظرتها المستقبلية إزاء السعودية يعكس تحسين التوقعات بشأن درجة تفاقم المؤشرات الأساسية للميزانية السيادية بسبب ارتفاع أسعار النفط والتزام حكومة المملكة المستمر بتصحيح أوضاع المالية العامة.

ارتفاع نسبة الدين الحكومي

وأوضحت الوكالة أنها لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية في المملكة على المدى المتوسط، لكن هذه المؤشرات المتوقعة أفضل من المستوى المتوسط الخاص بدرجة التصنيف А.

ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة السعودية لا تزال تحتفظ باحتياطيات مالية ملموسة تزيد عن 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة.

وذكرت “فيتش” أن زيادة العجز في الموازنة حتى 11.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 كانت أقل خطورة مما شهدته المملكة خلال فترة هبوط أسعار النفط في عامي 2015 و2016، بفضل الإجراءات والإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة.

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