الحقيل يقف علي جاهزية أمانة العاصمة المقدسة لخدمة الحجاج

متابعات الخليج 365 - واس

في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، اطلع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، صباح اليوم الأربعاء، على خطط ومشروعات الوزارة وأمانة العاصمة المقدسة ذات الصلة بإقامة الحجيج والخدمات المقدمة لهم وأعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي وصيانة الطرق وشبكة تصريف مياه الامطار و السيول وجاهزية شبكات الإنارة

جولة الحقيل التفقدية

وقام معالي الوزير بجولة تفقدية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية مقرات الضيافة الخاصة بالحجيج في مشعر منى، كما تجول في مخيمات الضيافة بمشعر عرفات، وتفقد مواقع الخدمات. البلدية والاطلاع على مبادرة الامانة في تنفيذ برادات المياه وكذلك أماكن نزول الحجاج بمزدلفة مرورًا بطرق المشاه الممتده من عرفات لمكة .

خطط أمانة العاصمة المقدسة

ووقف معاليه خلال الزيارة على الاستعدادات والخطط الخاصة بأعمال النظافة وبرامج الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء وأعمال الإصحاح البيئي وصيانة الطرق وتشغيل انظمة الانارة وتنظيف شبكات تصريف مياه الامطار والسيول ، كما اطلع على نموذج لمراكز الخدمات البلدية المصغرة داخل المشاعر المقدسة، بجانب سير العمل في غرفة عمليات أنفاق الملك خالد والاطلاع على اعمال الامانة في رفع جاهزية ٥٨ نفق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تخدم الحجيج، فضلًا عن التأكد من جاهزية الكوادر وفرق العمل والآليات في جبل الرحمة. وبقية المشاعر والتي تقدر بعدد ١٥ ألف فرد.

تفقد منشأة الجمرات