8 نصائح لضمان سلامة الغذاء في الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت هيئة الغذاء والدواء عددًا من النصائح التي تسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء في الحج ضمن الإجراءات المطبقة للحد من انتشار الأمراض المعدية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .

سلامة الغذاء في الحج

وأوصت الهيئة الحجاج في رسالة توعوية بما يلي:

عدم تناول الوجبات ‏إلا من خلال منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها. تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين. تجنب تناول اللحوم غير تامة النضج أو منتجات ‏الحليب غير المبسترة. عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من ‏طعم أو لون أو قوام. عدم ترك الطعام مكشوفًا.‏ ضرورة الإكثار من شرب المياه المعبأة والمصرح ‏بها. الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.‏ التأكد من تاريخ الصلاحية.



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