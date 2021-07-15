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8 نصائح لضمان سلامة الغذاء في الحج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

8 نصائح لضمان سلامة الغذاء في الحج

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت هيئة الغذاء والدواء عددًا من النصائح التي تسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء في الحج ضمن الإجراءات المطبقة للحد من انتشار الأمراض المعدية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .

سلامة الغذاء في الحج

وأوصت الهيئة الحجاج في رسالة توعوية بما يلي:

  1. عدم تناول الوجبات ‏إلا من خلال منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها.
  2. تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين.
  3. تجنب تناول اللحوم غير تامة النضج أو منتجات ‏الحليب غير المبسترة.
  4. عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من ‏طعم أو لون أو قوام.
  5. عدم ترك الطعام مكشوفًا.‏
  6. ضرورة الإكثار من شرب المياه المعبأة والمصرح ‏بها.
  7. الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.‏
  8. التأكد من تاريخ الصلاحية.

سلامة الغذاء في الحج

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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