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تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح، مكونة من 60 عاملًا يعملون في ثلاث منشآت تجارية "شركة مقاولات ومطعم ومصنع".
جاء ذلك من خلال إعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة؛ حيث بلغ مجموع المبالغ المستردة قرابة 900 ألف ريال.
يذكر أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ليتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 05:45 PM
من خلال إعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين"موارد الرياض" تُنهي دعوى جماعية بالصلح لـ60 عاملًا وتسترد 900 ألف ريال
تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح، مكونة من 60 عاملًا يعملون في ثلاث منشآت تجارية "شركة مقاولات ومطعم ومصنع".
جاء ذلك من خلال إعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة؛ حيث بلغ مجموع المبالغ المستردة قرابة 900 ألف ريال.
يذكر أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ليتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
، "موارد الرياض" تُنهي دعوى جماعية بالصلح لـ60 عاملًا وتسترد 900 ألف ريال ،
المصدر : الخليج 365
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