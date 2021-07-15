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نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 6000 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل خلال النصف الأول من 2021م؛ للتحقق من تطبيق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، وتطبيق مقدمي خدمة الرسائل القصيرة لشروط تقديم الخدمة، إضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات، والتحقق من الباقات والعروض الترويجية لدى مقدمي خدمات الاتصالات، إضافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية وعملها خلال الجولات على ضبط المخالفات لأنظمة الهيئة، وضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة كافة.
وبيّنت الهيئة أن الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من عام 2021 شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار عملها على تعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين في القطاع.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 05:39 PM
شملت أسواق ومحلات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات بمختلف المناطق"الاتصالات": أكثر من 6000 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من 2021م
نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 6000 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل خلال النصف الأول من 2021م؛ للتحقق من تطبيق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، وتطبيق مقدمي خدمة الرسائل القصيرة لشروط تقديم الخدمة، إضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات، والتحقق من الباقات والعروض الترويجية لدى مقدمي خدمات الاتصالات، إضافة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية وعملها خلال الجولات على ضبط المخالفات لأنظمة الهيئة، وضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة كافة.
وبيّنت الهيئة أن الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من عام 2021 شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار عملها على تعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين في القطاع.
، "الاتصالات": أكثر من 6000 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من 2021م ،
المصدر : الخليج 365
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