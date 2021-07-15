شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. يتم تسليم الحجاج بطاقة الحج الذكية فور وصولهم لمركز الزايدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث الدكتور عمر المداح، وكيل وزارة الحج لخدمة الحجاج والمعتمرين، عن مركز "الزايدي" كأول نقطة لاستقبال الحجاج حيث وضعت الوزارة خطة من أجل استقبالهم وتفويجهم.

وقال "المداح" أن مركز "الزايدي" أحد المراكز الأربعة المعدة لاستقبال الحجاج ويستقبلهم على شكل فردي أو مجموعات القادمين في الحافلات من مختلف مدن المملكة، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "فور وصولهم لهذا المركز يقوم موظفو الوزارة بفرز الحجاج وإعطائهم البطاقة الذكية والتأكد من حصولهم على التصاريح والحالة الصحية لهم وإركابهم الحافلات لتوصيلهم إلى الحرم وذلك بما يتوافق مع الطاقة التشغيلية للحافلات والمسجد الحرام".

وأكد "المداح" أن المركز مجهز بكافة الخدمات من ناحية المصليات ودوريات المياه والتوعية الطبية ومراجعة الجداول ومراجعة المعلومات الخاصة به وكل طرق الدعم الفني والتقني المتواجدة بالمركز ومتوفرة للحجاج.