شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):

أكد متحدث المديرية العامة للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي ، على تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج، ومواقع العاملين على خدمتهم في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج.

ويأتي ذلك لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام وتحقيق بيئة إقامة آمنة أثناء أدائهم نسكهم، حيث يعمل مفتشو السلامة على مدار الساعة وطوال أيام الحج على الوقوف على المواقع والمخيمات كافة.

وأشار إلى التأكد من تنفيذها الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وأيضا إزالة مسببات الحوادث في حال تم رصدها، وكذلك مخالفة المواقع غير الملتزمة باشتراطات الدفاع المدني وتطبيق الأنظمة بحقها.