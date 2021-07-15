وزير الخارجية يبحث ونظيره الطاجكستاني القضايا ذات الاهتمام المشترك

الرياض - محمد عبدالله - بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره الطاجكستاني سراج الدين مهر الدين، اليوم الخميس، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، على هامش المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا، الذي سينعقد غداً في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان جهود المملكة الدولية ودعهما للعمل المشترك لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020، فيما تطرق الجانبان إلى رؤية المملكة 2030، وما تقدمه من برامج تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بالقطاعات كافة.

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