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«الحربي» يتوقع اشتداد الحالة المدارية على محافظات جنوب السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، اشتداد الحالة المدراية بدءًا من مساء غدًا الجمعة على معظم محافظات جنوب المملكة.

وقال الحربي -عبر تويتر- إنه ابتداء من مساء الغد تشتد قيمة الحالة الجوية المدارية، وتشمل غالب محافظات جنوب المملكة «العبيلة - شرورة – الخرخير - وادي الدواسر - السليل - نجران».

وتابع الحربي أن الحالة المدارية يصل نطاقها حتى مناطق الإفلاج وحوطة بني تميم، وتتوسع لاحقاً على «تثليث وعموم السراة وتهامتها وسواحلها».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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