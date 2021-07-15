«الحربي» يتوقع اشتداد الحالة المدارية على محافظات جنوب السعودية

الرياض - محمد عبدالله - توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، اشتداد الحالة المدراية بدءًا من مساء غدًا الجمعة على معظم محافظات جنوب المملكة.

وقال الحربي -عبر تويتر- إنه ابتداء من مساء الغد تشتد قيمة الحالة الجوية المدارية، وتشمل غالب محافظات جنوب المملكة «العبيلة - شرورة – الخرخير - وادي الدواسر - السليل - نجران».

وتابع الحربي أن الحالة المدارية يصل نطاقها حتى مناطق الإفلاج وحوطة بني تميم، وتتوسع لاحقاً على «تثليث وعموم السراة وتهامتها وسواحلها».

اقرأ أيضًا:

الحربي: أمطار الخير تهطل على 5 مناطق خلال الأيام المقبلة