الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على 6 مناطق غدًا

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من الربع الخالي ومرتفعات جيزان، عسير وقد تمتد إلى مرتفعات الباحة.

ووفق التقرير، تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي نجران وجازان ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وتصل إلى مترين على الجزء الجنوبي وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة: