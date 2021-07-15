ارتفاع معدل التطعيم اليومي ضد كورونا بالسعودية قبل مطلع أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - تسارع المملكة العربية السعودية معدل التطعيم اليومي ضد فيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 400 ألف، وذلك قبل بدء حظر دخول الأشخاص غير المحصنين أو الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح معظم الأماكن الحكومية والعامة.

وأن اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، سيكون التطعيم مطلوباً لدخول أي جهات حكومية أو خاصة والمنشآت التعليمية وأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، بما في ذلك مراكز التسوق، وفقًا للعربية.

وتابعت أن عدد الجرعات التي يتم إعطاؤها يوميًا، قفز بشكل كبير مع اقتراب ذلك التاريخ.

وجعلت السلطات التطعيم الكامل إلزاميًا للمشاركة في مناسك الحج الأسبوع المقبل، واستأنفت إعطاء الجرعات الثانية بعد توقف دام شهوراً لتغطية نسبة أكبر من السكان بالجرعة الأولى.

وعلى الرغم من إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة حتى الآن، فإن معدل التطعيم الكامل في المملكة العربية السعودية يبلغ نحو 8.4%، حيث يعتمد برنامج التطعيم على لقاحات فايزر وأسترازينيكا.

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