حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 44

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ برنامج حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 44.

وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن استقبال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:

كان برنامج حساب المواطن أعلن إيداع الدفعة الـ44 في حسابات المستفيدين وذلك لشهر يوليو المكتملة طلباتهم

وقال البرنامج: «بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ‫حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله».

وكان البرنامج أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد، وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن ضمن الدفعة الـ43 (دفعة شهر يونيو 2021).