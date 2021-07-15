وزارة الصحة: إصابات كورونا الحرجة تتراجع.. والنشطة 11172 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس عن انخفاض طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1429 حالة، بينما تم أمس الأربعاء تسجيل 1430 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا؛ حيث تم تسجيل 11172 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10929 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و907 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 506125، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 486918، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8035 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في 587 مركزا بجميع المناطق تجاوز 21 مليون جرعة.