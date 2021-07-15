أخبار السعودية..6 منافع للمسجلين بالتأمينات.. وعطية كبيرة لـ«بائعة الأحساء»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 منها: 6 منافع يحصل عليها المسجلون في التأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية تحدد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وضبط قائد مركبة مستهتر بعسير.

التأمينات:«شَيِّك على تسجيلك» تحقق 6 منافع

طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموظفين بالتأكد من تسجيلهم في التأمينات ضمن مبادرة «شَيِّك على تسجيلك»، موضحة أن التسجيل يتضمن ست منافع للموظف.

وزارة «الموارد البشرية» تجدِّد التذكير بإجازة القطاع الخاص في العيد

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص؟».

ضبط قائد مركبة مستهتر بعسير.. «والمرور»: عرَّض حياة الآخرين للخطر

أعلن المرور السعودي عن ضبط قائد مركبة مستهتر في سراة عبيدة بمنطقة عسير، قام بنقل مخلفات بناء دون حماية مما عرَّض حياة الآخرين للخطر.

واقعة بكاء «بائعة الأحساء» ينتهي بعطية مالية كبيرة من «مشهور سناب»

كشفت معلومات عن تفاصيل العطية المالية الكبيرة (مبلغ 50 ألف ريال)، التى حصلت عليها امرأة تبيع حلويات بمحافظة الأحساء، بعدما دخلت في حالة بكاء بسبب متاعب أحد زبائنها.

«المرور السعودي» يحسم نسبة تظليل المركبات: 30% بحد أقصى

حدّد المرور السعودي ضوابط تظليل زجاج المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها ونسبتها، مؤكدًا ضرورة أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل على ( 30%).

السعودية تخطط للتوسع في الأسواق الحرة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية

تعتزم المملكة العربية السعودية، التوسع في الأسواق الحرة بالمنافذ الجوية، والبرية، والبحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة.

هيئة الزكاة تحدِّد آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطوات التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة ردًا على استفسارات المواطنين.

الصحة: إعطاء 500 ألف جرعة من لقاح كورنا في يوم واحد

ذكرت وزارة الصحة أنها نجحت في تقديم نحو 500 ألف جرعة من لقاحي كورونا، للمواطنين والمقيمين، بجميع مراكز اللقاح بمناطق المملكة المختلفة، يوم أمس الأربعاء.

«الجوازات السعودية»: المرور بـ9 دول يمنع الدخول إلى المملكة

اشترطت المديرية العامة للجوازات عدم المرور بـ9 دولة قبل الدخول إلى المملكة.

«الحربي» يتوقع اشتداد الحالة المدارية على محافظات جنوب السعودية

توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، اشتداد الحالة المدراية بدءًا من مساء غدًا الجمعة على معظم محافظات جنوب المملكة.

تفاصيل المواقيت «الزمنية والمكانية» للحج.. وأهميتها في المناسك

للحرم مواقيت لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بالإحرام؛ تعظيماً لله تعالى، ولبيته الحرام، وتنقسم مواقيت الإحرام المحددة لقاصدي المسجد الحرام بنية تأدية الحج والعمرة إلى قسمين الأول: المواقيت الزمنية، التي تستهدف تجنب كل ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال المحرمة والانشغال بفعل الخيرات وملازمة التقوى.

فيديو يسجل مميزات سوار «نُسك» الذكي.. و«توكلنا»: يستعرض صحة الحجاج

أكّد تطبيق «توكلنا» سوار الحاج الذكي (نُسك) من الخدمات التي من شأنها تعزيز دور التحول الرقمي في الحج، إذ يمكّن من استعراض حالة الحاج الصحية ويقدم العديد من المميزات التي تحقق تجربة ذكية لضيوف الرحمن.

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