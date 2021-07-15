نائب أمير مكة يستعرض خطط الجهات المسؤولة عن موسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، خطط الجهات لموسم حج هذا العام 1442هــ، خلال ترؤسه اجتماعًا في مشعر «منى» وشملت الخدمات الطبية وخدمات النقل والتفويج والإعاشة والخطط الأمنية.

وذكرت أمانة منطقة مكة –عبر تويتر- أن الأمير بدر استعرض الخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن؛ حيث هيّأت وزارة الصحة لأجل تنفيذها، ثلاثة مستشفيات في المشاعر (شرق عرفات، جبل الرحمة، منى الوادي)، وستة مراكز صحية (3 في عرفات، و 3 في مواقع سكن الحجاج بمشعر منى).

كما استعرض نائب امير مكة، خطط القطاعات الأمنية الرامية لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والسلامة، ومن أبرز ملامحها: استقبال الحجاج القادمين عبر (الشميسي، التنعيم، السيل، الهدا، القطار)، وتهيئة 10 مراكز ضبط أمني مدعّمة بالتقنيات الحديثة في جميع محاور العاصمة المقدسة لمنع المخالفين والمتسللين

وأطلع الأمير بدر بن سلطان، على خطط التفويج عبر استخدام برنامج ذكي لإدارة الحشود، وكذلك خطط الإعاشة؛ حيث سيتم تقديم وجبات مُعدّة مسبقًا، روعي في تحضيرها أقصى درجات السلامة والمأمونية الغذائية.

كما اطّلع على آلية نقل الحجاج، من خلال توفير 3000 حافلة مزودة بتقنيات حديثة، وتقل كل حافلة 20 حاجًا، وتوزيع الحافلات على 4 مسارات وفق ألوان هي (الأخضر، الأحمر، الأصفر، الأزرق)، ويرتبط كل لون بسكن الحاج في المشاعر المقدسة.

واطلع نائب أمير مكة، على خطة وزارة الحج والعمرة، التي سيتم خلالها تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي مقدمتها بطاقة الحج الذكية (شعائر)، والتي تُمكّن الحاج من: معرفة نقاط التجمع، وأوقات التحرّك وجداول التفويج، واختيار الوجبات

اقرأ أيضا:

تهيئة 100 لوحة إرشادية إلكترونية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج