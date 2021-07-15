وزارة الصحة: 5 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 201 حالة شفاء، من إجمالي 907 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، فإن أكثر 20 مدينة سعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا جاءت كالتالي: تم تسجيل 65 حالة تعاف في مدينة جدة، و60 في مكة المكرمة، و38 في ينبع، و33 في أبها، و31 في الدمام، و27 في وادي الدواسر، و26 في كل من جازان والجبيل، و25 في خميس مشيط، و22 في الهفوف.

كما تم تسجيل 21 حالة تعاف في مدينة نجران، و16 في الخبر، و15 في كل من: بدر الجنوب والظهران و:شرورة، و14 في العارضة، و13 :في كل من: الخفجي والمبرز، و11 في خباش، و10 في القطيف.

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