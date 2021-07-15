الصحة: إعطاء 500 ألف جرعة من لقاح كورنا في يوم واحد

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وزارة الصحة أنها نجحت في تقديم نحو 500 ألف جرعة من لقاحي كورونا، للمواطنين والمقيمين، بجميع مراكز اللقاح بمناطق المملكة المختلفة، يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت الصحة -وفقًا للإخبارية- أن عدد لقاحات كوورنا تجاوز حتى اليوم الخميس حاجز الـ21 مليون جرعة، من بينهم أكثر من 18 مليونًا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت إلى أن أعداد من حصل على الجرعة الثانية من اللقاح يقترب من الثلاثة ملايين شخص، وتم تقديم اللقاحات عبر اكثر من 587 مركزًا بالمناطق.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد كبار السن ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، بلغوا أكثر من 1.4 مليون شخص.

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وزارة الصحة: إعطاء 21 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر 587 مركزًا