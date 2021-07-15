4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 313 إصابة جديدة، من إجمالي 1165 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 265 حالة، والشرقية 185 حالة، وعسير 122 حالة، والمدينة المنورة 56 حالة، والقصيم 48 حالة، وحائل 45 حالة، ونجران 32 حالة، والباحة 29 حالة، وجازان 24 حالة، تبوك 23 حالة، والحدود الشمالية 18 حالات، والجوف 5 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و907 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 506125، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 486918، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8035 حالة.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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