«الجوازات السعودية»: المرور بـ9 دول يمنع الدخول إلى المملكة

الرياض - محمد عبدالله - اشترطت المديرية العامة للجوازات عدم المرور بـ9 دولة قبل الدخول إلى المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل لو الزوجة زيارة وقادمة من مصر يطبق عليها الحجر المؤسسي؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «ليتمكن المقيم من دخول المملكة يشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يومًا بأحد الدول التالية: الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند».

وأضاف: «بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».

وتابع: «تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعين والمرافقين».

اقرأ أيضًا:

«الجوازات» تحدد شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية