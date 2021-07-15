الرياض: اختناقات مرورية في الطرق البديلة لجسر الخليج

أدى إغلاق جسر الخليج في هذا اليوم إلى زحام واختناقات مرورية، وسط العاصمة الرياض، وذلك لعجز الطرق البديلة، عن استيعاب أعداد المركبات الكبيرة التي كانت تعبر الجسر.

وكان ‏مرور منطقة الرياض قد أعلن أمس الأول، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة، وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق.

ويعد جسر الخليج أحد أهم الطرق الرئيسية في العاصمة السعودية، وشريانا رئيسيا يصل شرقها بغربها، وافتتح جسر الخليج في غرة شعبان عام «1404» بطول 4.6 كلم، وكان أحد المشاريع العملاقة في مدينة الرياض.