10 مستشفيات و 82 مركزا صحيا جاهزة لاستقبال الحجاج

أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم الحج باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية، حيث انهت 10 مستشفيات و82 مركزًا صحيًّا جميع الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج والتعامل مع كل الحالات وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة لتعامل مع جائحة كورونا من مقام وزارة الصحة.

وتعمل مراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الجرام كما تعمل جميع الاقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل.

كما تعمل المستشفيات والمراكز المخصصة خلال موسم الحج بالاستمرار في تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق صحتي في مراكز الرعاية الصحية المخصصة بالإضافة إلى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب البرتوكول المعتمد.

كما رفع التجمع الصحي من أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة بزيادة ثلاثة أضعاف لمواكبة أي طارئ لا سمح الله بالإضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وغرف عزل وفقًا لمعايير وزارة الصحة.