استمرار حالة تروية المطرية لليوم الثاني

تروية المطرية

أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن حالةمستمرة ليومها الثاني، ومتوقع اليوم أن يكون تركيزها على أجزاء من عمان واليمن والربع الخالي، وكذلك مرتفعات جازان وعسير، مشيرًا إلى أنه يبدأ نشاطها على جنوب السعودية مطلع الأسبوع المقبل، وذروتها تكون في منتصفه تقريبًا، والتغيرات واردة.

وأضاف «السعوديون والعمانيون واليمنيون والإماراتيون أعينهم على السماء خلال هذه الأيام لمتابعة ومراقبة حالة تروية المطرية الصيفية المميزة، والتي من المتوقع أن تجلب أمطارًا غزيرة على نواحي متفرقة من النصف الجنوبي لجزيرة العرب، وتخفض درجة الحرارة بشكل ملموس»، مشيرًا إلى أن النماذج المناخية تتنبأ بمفاجآت مبهجة حيال حالة تروية المطرية، إذ قد تصل الأمطار إلى مناطق ومدن لا تبلغها عادة في فصل الصيف.

وأبان المسند أن سبب تمركز منخفض جوي فوق الربع الخالي تكون الرياح غربية وشمالية غربية نشطة قد تثير بعض الغبار على القطاع الغربي خاصة في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.