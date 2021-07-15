شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العُماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.