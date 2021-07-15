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نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية سير العمليات العسكرية باليمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية سير العمليات العسكرية باليمن

التقيا اليوم بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم

متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم، قائد العمليات المشتركه الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري.
وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة .

نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية سير العمليات العسكرية باليمن - متابعات الخليج 365 نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية سير العمليات العسكرية باليمن - متابعات الخليج 365 نائب رئيس الأركان


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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