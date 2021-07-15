إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت اليوم نتائج القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض وذلك وفق الجدولة الزمنية التي حددتها اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

إجراءات القبول الموحد

وكانت اللجنة أوضحت في وقت سابق أن موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطلاب) سيكون السبت 30/ 11 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً, وموعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطالبات) سيكون يوم الأحد 01/ 12 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً, فيما سيكون موعد إعلان نتائج المرشحين من الطلاب والطالبات عبر بوابتي القبول للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية الأحد 01/ 12 / 1442 هـ.

نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات

وأشارت اللجنة إلى أن موعد إعلان نتائج القبول الموحد الفرز الأول وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة سيكون اليوم الخميس 05/ 12 / 1442 هـ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناءً على المفاضلة حسب الرغبة الأولى, فيما سيكون موعد إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول (للطالبات) عبر البوابة السبت 07/ 12 / 1442 هـ, فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول (للطلاب) الأحد 08 / 12 / 1442 هـ, وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز النهائي (للطالبات) الجمعة 13/ 12 / 1442 هـ، الساعة (12) ظهراً.

تأكيد القبول

ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين إلى المبادرة في تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، حيث سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

وبينت أن هناك فرزاً أخيراً (للطلاب فقط) ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد (للطلاب) يوم الأحد 08/ 12 / 1442 هـ؛ وآخر موعد لتأكيد القبول فيه السبت 14/ 12 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً، ويشمل الفرز الأخير جميع المرشحين من (الطلاب) للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة.

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