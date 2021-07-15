ورشة هيئة الصحفيين : مركز الحج والعمرة يتصدى لـ 7 ملايين هجمة إلكترونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت هيئة الصحفيين السعوديين حلقة نقاش حول حج هذا العام في ظل جائحة كورونا .. الأبعاد والمعاني برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء بنت منصور عسيري مساء الثلاثاء 3 ذو الحجة 1442هـ عبر الاتصال المرئي وأدار الحلقة الزميل خالد العويد من قناة الإخبارية.

الخدمات النوعية والكبيرة والمستمرة

أشاد المتحدثون بالخدمات النوعية والكبيرة والمستمرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لخدمة ضيوف الرحمن وتكييف الخدمات وفق الظروف الراهنة حيث جائحة كورونا وتوظيف الإدارة الرقمية للحشود في رحلة الحج.

جهود الإعلام في تغطية رحلة الحج

وأشادت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري بالجهود النوعية للإعلام لتميزه في تغطية رحلة الحج في ظل ظروف جائحة كرونا وأثنت على الشراكة النوعية مع هيئة الصحفيين السعوديين لتنفيذ مشاريع نوعية تدعم القطاع ومنسوبيه لنفع الوطن وإنسانه.

وركز د.فهد بن حسن آل عقران نائب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين على الدور الإعلامي في مناسك الحج وتطلع إلى التكاملية والتنسيق بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في الدول العربية والإسلامية لخدمة شعيرة الحج لتقديم رسالة إعلامية نوعية ترقى إلى أهمية الشعيرة من خلال عمل مؤسسي متكامل.

أربعة ألوان رئيسية

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة المتحدث الرسمي للوزارة م. هشام سعيد عبدالمنعم “إن الوزارة تعمل ضمن منظومة أعمال تعتمد بشكل أساسي على الهوية البصرية، حيث سيتم تحديد أربعة ألوان رئيسية لعمليات تنظيم الأفواج والمخيمات في المشاعر المقدسة”.

وامتدح د. عبدالحق عزوزي المفكر المغربي قرار المملكة بمضاعفة أعداد الحجيج في موسم هذا العام بمقدار ستة أمثال، برغم وباء ” كورونا “، وأن ذلك لقي ارتياحاً واسعاً لدى الرأي العام العربي والإسلامي”.

وأوضح د. محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية بأن إقامة الحج في ظل الجائحة وتحديد الأعداد بـــــــــــــ60 ألف حاج، هو حرص من المملكة على إقامة الشعيرة وحفظ النفس البشرية والحد من انتشار أثار الفيروس وإتاحة فرصة الحج لجميع الجنسيات الإسلامية من خلال تمكين ١٥٠ جنسية يقيمون في المملكة.

وأشار ياسر رزق، كاتب صحفي مصري، إلى الرؤية الإعلامية حول قرارات المملكة لرحلة حج هذا العام 1442هـ في ظل جائحة كورونا والتغذية الراجعة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية حول قرارات القيادة السعودية بإقامة الشعيرة بأعداد محددة.

تحدي الأمن السيبراني

وأخيراً ألمح د. عبدالرزاق المرجان مختص في الأمن السيبراني إلى تحدي الأمن السيبراني حيث واجه عمليات تخريبية إلكترونية تستهدف منظومة الموسم واسمه حج هذا العام ولكن تثبت المنظومة التقنية السعودية قدرتها على الاستمرارية بتقديم الخدمات للحجاج والصمود أمام الهجمات السيبرانية وتفوق المملكة في هذا المجال على مستوى العالم بحصولها على المركز الثاني سيبرانياً، وقد واستهدفت بوابة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية في الهجمات السيبرانية واستطاع مركز الحج والعمرة التصدي لأكثر من 7 ملايين هجمة إلكترونية.

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