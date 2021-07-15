، التوقف عنها فورًا.. "جونسون" تسحب 6 منتجات للوقاية من الشمس ،

محمد بن مسعود - الدمام - بها مادة تسبب السرطان.. وتحذير شديد للمستهلكين

سحبت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية للأدوية، ستة من منتجاتها الخاصة بالوقاية من الشمس (نيتروجينا وأفينو) من متاجر في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مادة البنزين الكيميائية التي يحتمل أن تكون مسببة للسرطان، في بعض العينات.

توقفوا عن استخدامها فورًا

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن شركة "جونسون آند جونسون"، الأربعاء، أنه يجب على المستهلكين التوقف عن استخدام واقيات الشمس المكونة من ستة أنواع تحت اسم (نيتروجينا وأفينو) والتخلص منها، باستثناء نيتروجينا للبشرة الرطبة.

وقالت إنها تقوم أيضًا بإخطار الموزعين وتجار التجزئة بالتوقف عن بيع المنتجات والاستعداد لإعادتها.

مادة البنزين

وأكدت الشركة، التي تتخذ من مدينة نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي مقرًّا لها، أنها لا تستخدم البنزين في تصنيع بخاخات واقيات الشمس، وتحقق في سبب احتوائها على هذه المادة المسرطنة.

الشركة على اتصال مع دول أخرى

وقال المتحدث باسم "جونسون آند جونسون": إن الشركة على اتصال مع الهيئات التنظيمية في دول أخرى بشأن هذه القضية.

ولم تذكر جونسون آند جونسون عدد الزجاجات التي تأثرت بالمادة المسرطنة والنسبة الدقيقة التي احتوتها من البنزين؛ على الرغم من أنها قالت إن المستويات منخفضة ولا يتوقع أن تسبب مشاكل صحية.

وكانت الشركة قد دفعت تعويضات بملايين الدولارات في قضايا تتعلق ببودرة التلك التي تنتجها منذ عشرات السنين، وصلة ذلك بالإصابة بسرطان المبيض.

ويأتي الاستدعاء الأخير بعد يومين من تحذير السلطات الصحية الأمريكية من "ازدياد خطر" الإصابة باضطراب عصبي نادر، لدى أشخاص تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا.