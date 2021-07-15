شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق العالمية بأول أيام التعامل بعد مفاجأة البنك المركزي الأمريكي بمواصلة التحفيز.



وبالأمس، أكد جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، استمرار التحفيز النقدي قائلا إن الاقتصاد الأمريكي "ما زال بعيدا" عن المستويات التي يرغب البنك المركزي في أن يراها قبل أن يبدأ خفض تحفيزه النقدي.

وإثر المفاجأة قلص الدولار مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، بينما لمع الذهب الذي يظهر كملاذ آمن من التضخم الذي يلازم سياسات التحفيز.

ووفق "بلومبرج" قفزت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 2021 بنسبة 0.44% إلى 1833 دولارا بزيادة 8 دولارات عن إغلاق الأمس وذلك بحلول الساعة 9:29 بتوقيت جرينتش.

وقزت أوقية الذهب للتسليم الفوري بنحو 5.28 دولار أو 0.29% إلى 1832.81 دولار بحلول الساعة 9:39 بتوقيت جرينتش.

وكان جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى شركة السمسرة أناند راثي شاركس قد توقع بالأمس "لهجة متشددة" في كلمة باول ستتسبب في ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب، لكن ما حدث هو العكس بالضبط.

وجاءت تعليقات باول، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بأكثر من المتوقع، لتسجل أكبر زيادة سنوية في أكثر من 10 سنوات ونصف السنة.

وقبل يوم، كشفت بيانات أن التضخم الأمريكي بلغ في يونيو/حزيران الماضي، أعلى مستوياته في أكثر من 13 عاما.

ودفع التضخم القوي العملة الأمريكية إلى ما يقل بقليل فحسب عن أعلى مستوياتها في 3 أشهر، إذ زاد التركيز على ما إذا كانت البنوك المركزية في أنحاء العالم ستبدأ في سحب التحفيز الذي قدمته في حقبة كورونا.

ومقابل سلة كبيرة من العملات، استقر الدولار عند 92.41 على الرغم من استمرار التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

ومقابل الدولار، استقر اليورو عند 1.1831 دولار، منتعشا من أدنى مستوى لع منذ أوائل أبريل نيسان عند 1.1772 دولار الذي سجله قبل شهادة باول في الجلسة السابقة.

وحقق الين الذي يعتبر ملاذا آمنا زيادة إلى حد كبير، وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 0.1 % إلى 109.86 للدولار، وقريبا من ملامسة أعلى المستويات في عدة أشهر عند 129.91 لليورو.

وانخفض الدولار الاسترالي إلى 0.7453 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي لما دون 70 سنتا وبلغ 0.6998 دولار.

كما نزل الدولار الكندي اليوم، وأسهم تراجع أسعار النفط في ذلك، على الرغم من تخفيف بنك كندا دعمه للسياسة أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى زادت الفضة 0.61% إلى 26.43 دولار للأوقية، كما زاد البلاتينيوم 1.19% إلى 1146.22 دولار.