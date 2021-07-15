شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تختتم أعمال التعليم عن بعد للفصل الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش اختتام أعمال التعليم عن بعد للفصل الصيفي للعام 2021 بتوفير بيئة تعليم متكاملة لما يزيد عن 5.382 طالب وبإتاحة 422 شعبة دراسية بمتابعة 212 عضو هيئة تدريس ضمن سعي الجامعة لدعم التعليم النوعي وتلبية كافة توقعات خدمة المستفيدين وذلك بتطوير أدوات التعلم وتجويد المحتوى ورفع كفايات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفق خطط استراتيجية ومنجزات محلية وعالمية.

كما أوضحت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة منيرة المهاشير دعم العمادة لأكثر من (26,573) فصل افتراضي بمجموع ساعات تجاوز (9,909)، ومساندة إضافة عناصر تعليمية جديدة بلغت (4,195)، وتقييمات الإلكترونية وصلت لـ (11,402)، بينما تجاوزت مشاركات الطلبة في منتديات النقاش الإلكتروني (553) مشاركة. كما أشادت المهاشير بدعم قيادة الجامعة متمثلة برؤية معالي الدكتور عبدالله الربيش الحصيفة في إطلاق أول بيت خبرة للتعليم الإلكتروني في الجامعة والمنطقة الشرقية أتعلم (iLearn)، وعقد أول معسكر صيفي للتعليم الإلكتروني تجاوز عدد المسجلون به (2899)، وبختام أعمال الفصل الصيفي بالجامعة بالتحصل على جائزة عالمية مستحقة من شركة بلاك بورد في فئة التميز في قيادة التغيير2021م.