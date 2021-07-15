شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت وضبط 76 مخالفة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1621جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط 76 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 19 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940"