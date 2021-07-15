شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الهلال الأحمر» يوجه بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى جولاته الميدانية والتفقدية للوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة لموسم الحج لعام ١٤٤٢ هـ بمشعر منى ، حيث اطلع على المراكز الاسعافية في المشاعر المقدسة و جاهزيتها، كما التقى خلال الجولة بمشرفي نطاق ( منى ) واستمع إلى شرح مفصل على جاهزية المراكز والكوادر البشرية والآليات المدعمة بها.

وخلال الجولة التفقدية التقى الدكتور العويسى برؤساء المراكز والمسعفين، وطالبهم بتوفير أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقديم أفضل الخدمات للقطاعات المشاركة في الحج.

واختتم العويسى جولته بزيارته لمهبط الطائرات بمشعر منى واطلع على تجهز المهبط واستمع لشرح مفصل على خطة عمل ترحيل الحالات الاسعافية الطارئة عبر الطيران العامودي منذ استلام البلاغ وحتى وصول الحالة للمستشفى.

وقال مشرف نطاق مشعر منى مازن الغامدي أن النطاق على أعلى جاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال مراكزها الإسعافية، وكوادرها الطبية المتخصصة، والقوى العاملة لتقديم الخدمات الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن.