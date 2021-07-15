شكرا لقرائتكم خبر عن صحة حفر الباطن تحدد عمل المراكز المناوبة خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال إجازة عيد الأضحى للعام الحالي، التي يبدأ العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً حتى الرابعة مساءً.

وتشمل المراكز كل من" صحي العزيزية أ، وصحي شرق المحمدية، والصفيري، والذيبية، والخالدية والفيصلية بالقيصومة، والنظيم، والقلت، والصداوي، ومناخ، والسعيرة، والحيراء، والخبيراء، ومعرج السوبان، وأم عشر، وأم قليب، وسامودة، وهجرة النايفية، ودرب الإبل.

وأوضحت صحة حفر الباطن، أن المراكز المناوبة التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة، هي مركز صحي شرق الباطن، ومركز صحي الرقعي.