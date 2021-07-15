- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكر مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني، أن "هدف" أسهم في دعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة بمختلف الأنشطة والمهن بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2021.
وقال "الجعويني": شكلت نسبة الإناث 59% بواقع 83.713 مستفيدة، فيما شكل الذكور 41% بواقع 58.622 مستفيدًا.
وأشار إلى أن المنشآت المتوسطة كانت الأكثر استفادة من دعم التوظيف بعدد 67 ألف موظف وموظفة.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 02:47 PM
المنشآت المتوسطة الأكثر استفادة من دعم التوظيف بـ67 ألف موظف وموظفةمدير "هدف": أسهمنا في توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة خلال 6 أشهر
ذكر مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني، أن "هدف" أسهم في دعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة بمختلف الأنشطة والمهن بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2021.
وقال "الجعويني": شكلت نسبة الإناث 59% بواقع 83.713 مستفيدة، فيما شكل الذكور 41% بواقع 58.622 مستفيدًا.
وأشار إلى أن المنشآت المتوسطة كانت الأكثر استفادة من دعم التوظيف بعدد 67 ألف موظف وموظفة.
، مدير "هدف": أسهمنا في توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة خلال 6 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير "هدف": أسهمنا في توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة خلال 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.