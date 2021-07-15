، منح "سال" السعودية جائزة النقل واللوجستيات لدورها البارز أثناء كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسعدنا أن نشكر جميع شركائنا الذين أسهموا في دعم عملياتنا ونشاطاتنا

أعلنت شركة "سال" السعودية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية فوزها بجائزة Hero of the pandemic – logistics ضمن جوائز النقل واللوجستيات في الشرق الأوسط لعام 2021م، وذلك لدورها في دعم حركة الشحن وتدفق البضائع أثناء جائحة كورونا.

وقالت الشركة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقاً على المناسبة: "يسعدنا أن نشكر جميع شركائنا الذين أسهموا في دعم عمليات الشركة ونشاطها خلال جائحة كورونا، ونتطلع دائماً إلى تعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في التنمية وخدمة المجتمعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة هشام الحصين أن هذا التقدير جاء بعد سلسلة من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ جائحة كورونا التي تعاملت معها "سال" بأعلى درجات الالتزام، مشيراً إلى أن الخدمات اللوجستية للشركة لم تتوقف، وأسهمت بشكل مباشر في مناولة الشحنات والبضائع القادمة إلى المملكة بفعالية.

وبيّن "الحصين" أن الشركة نجحت خلال الجائحة في إطلاق عدة مشاريع تتعلق بالبنى التحتية وتهيئة المرافق الخاصة بالشحنات، ومن بينها تدشين المرافق الطبية بقرية الشحن بمطار الملك فهد الدولي بالدمام في يونيو 2020م بطاقة تشغيلية تصل إلى 14 ألف طن سنوياً ومرافق تخزين تغطي درجات حرارة تتراوح بين 15-25، 2-8 درجات مئوية فيما خصصت "سال" منطقة تبريد تصل إلى درجات حرارة متدنية تحت الصفر؛ وذلك بهدف استيعاب وحفظ مختلف أنواع الشحنات الطبية وضمان سلامتها.

كما قامت "سال" بافتتاح مرافق الشحنات الطبية والمواد الغذائية بقرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض في نوفمبر 2020م؛ بهدف تعزيز خدمات المناولة لشحنات المواد الدوائية والمعدات الطبية وتخزينها وفق أعلى معايير الجودة الأمر الذي مكن الشركة من القيام بنشاطاتها اللوجستية أثناء الجائحة بكل اقتدار.

وأفاد "الحصين" أن الشركة وضعت كل طاقاتها التشغيلية لاستقبال لقاحات كورونا ومناولتها بالتعاون مع الجهات الصحية بالمملكة وتوفير البيئة الملائمة لاستقبال كل المنتجات الطبية والدوائية ومختلف أنواع المواد الغذائية استجابة للتوجيهات التي أصدرتها القيادة بالمملكة نحو دعم الحركة التجارية وسلاسل الإمداد في ظل جائحة كورونا.

وشكر "الحصين" في ختام حديثه كل الجهات التي عملت جنباً إلى جنب مع "سال" السعودية لتصل الشركة إلى هذا الإنجاز المستحق على حد قوله.

وتقدم "سال" السعودية خدمات المناولة الأرضية لمختلف خطوط الطيران داخل مطارات المملكة الرئيسية فضلاً عن نشاطاتها اللوجستية من خلال توفير حلول الدعم والإمداد لكل وسائل النقل، وربطها بالمنافذ الجوية لتحقيق رؤية المملكة 2030 لجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزا دولياً لخدمة البضائع والشحنات.