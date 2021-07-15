شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: تعامد أشعة الشمس على الكعبة المشرفة والمباني المجاورة ظهر اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال الفلكي والرائي عبدالله الخضيري أن سماء مكة المكرمة ستشهد اليوم الخميس التعامد الثاني للشمس والأخير هذه ‏السنة على الكعبة المشرفة، وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.

وأوضح الفلكي والرائي عبدالله الخضيري أنه سيساوي ميل الشمس عرض الكعبة المشرفة، وذلك في الساعة 27 :12 ظهراً؛ إذ يبلغ ارتفاع الشمس غداً في وقت الظهر في مكة المكرمة 69: 89 ومع هذا الارتفاع ينعدم ظل الكعبة وهذا التعامد الأخير في عام 2021.

وأضاف أن التعامد الأول حدث والشمس في ارتفاعها من الجنوب نحو الشمال، حيث وصلت ظاهرياً إلى خط الاستواء السماوي يوم 21 مارس، والذي معه يتساوى الليل والنهار، حتى تعامدت على الكعبة المشرفة يوم 27 مايو الساعة 18: 12 ظهرا.