مؤسسة التأمينات: 8 خطوات للتسجيل في «الاشتراك الاختياري»

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 8 خطوات للتسجيل في الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن الاشتراك الاختياري في النظام يتطلب الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ثم الدخول على خدمة طلب خدمات الفروع.

ومن ثم اختيار نوع المستخدم مشترك، واختيار نوع الطلب تسجيل مشترك اختياري، ثم تعبئة نموذج عمليات المشترك الاختياري ونموذج الإفصاح الطبي بالإضافة إلى المستندات الموضحة بإرشادات نموذج عمليات المشترك الاختياري، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

تم يمكن للمستخدم تقديم الطلب بعد إرفاق المستندات المتعلقة بالطلب، وستظهر له رسالة بنجاح تقديم الطلب، وستصله رسالة على جواله المسجل في أبشر موضحاً فيها رقم الطلب، ثم يمكنه تتبع حالة طلبه عن طريق أيقونة متابعة الطلبات.

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