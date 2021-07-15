بالصور.. «روبوت ذكي» يوزِّع مياه زمزم بدون تلامس أو إعاقة.. ويحدّ من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - يقوم روبوت ذكي بتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الإدارية بالمسجد الحرام، منصور بن سعيد الجعيد، لـ«قناة السعودية» إن بطارية الروبوت تعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، بطاقة 30 عبوة مياه كل عشر دقائق، ويتوقف آليا ولا يصطدم بأحد.

وأضاف التقرير أن أكثر من 100 عينة تؤخذ يوميا من مياه زمزم سواء من العبوات أو الحافظات وتذهب إلى مختبر خاص للتحقق منها

اقرأ أيضا:

بالصور.. تدشين الروبوت الذكي لتوزيع «مياه زمزم» دون تلامس