لجنة «مكافحة المخدرات» تعلن مواعيد مركز الإدمان خلال العيد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أوقات عمل مراكز استشارات الإدمان خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يتم العمل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أنه يتم استقبال الاتصالات بمركز استشارات الإدمان على الرقم الموحد (1955)، وأشارت إلى أنه قد يستغرق الرد على المتصل فترة من الوقت لتعدد الاتصالات وتوسع كبير من المتصلين في شرح حالتهم.

وأضافت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أنه قد يكون التعامل مع الحالة مما يندرج ضمن مهام جهات أخرى، وسيتم إرشاد المتصل إليها.

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