«المرور السعودي» يحسم نسبة تظليل المركبات: 30% بحد أقصى

الرياض - محمد عبدالله - حدّد المرور السعودي ضوابط تظليل زجاج المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها ونسبتها، مؤكدًا ضرورة أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل على ( 30%).

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي» على عدة استفسارات من المواطنين حول تظليل المركبات من بينها: « السلام عليكم هل تم تغير نظام المرور لزجاج السائق وما خلفه؟»، وهل مسموح بتضليل الزجاج الامامي؟».

ونشر «المرور السعودي» إنفوجرافًا بعنوان (التظليل) موضحًا من خلاله أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق الضوابط الآتية:

ــ أن يكون التظليل للزجاج الجانبي ( الأمامي والخلفي ) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل على ( 30%).

ــ ألا يكون عاكسًا للصورة «على هيئة مرآة»، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية .

ــ يجب ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها .

ونوه المرور السعودي إلى أنه يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.

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