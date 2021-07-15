الأرصاد: الحرارة العظمى بالمشاعر المقدسة بين 40 – 43 درجة مئوية

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للارصاد حالة الطقس اليوم الخميس على المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمي ستتراوح ما بين 40 – 43 درجة مئوية.

وذكر المركز -عبر تويتر- أن درجة الحرارة العظمي على مزدلفة 42 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40%، أما درجة الحرارة العظمى على المسجد الحرام فهي 43 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 45%.

ودرجة الحاراة العظمى في عرفات تبلغ 40 مئوية والصغرى 29 مئوية، والرطوبة 40%، والعظمى في «منى» تبلغ 42 مئوية والصغرة 30 مئوية، والرطوبة 40%.

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