اخبار السعوديه

الأرصاد: الحرارة العظمى بالمشاعر المقدسة بين 40 – 43 درجة مئوية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للارصاد حالة الطقس اليوم الخميس على المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمي ستتراوح ما بين 40 – 43 درجة مئوية.

وذكر المركز -عبر تويتر- أن درجة الحرارة العظمي على مزدلفة 42 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40%، أما درجة الحرارة العظمى على المسجد الحرام فهي 43 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 45%.

ودرجة الحاراة العظمى في عرفات تبلغ 40 مئوية والصغرى 29 مئوية، والرطوبة 40%، والعظمى في «منى» تبلغ 42 مئوية والصغرة 30 مئوية، والرطوبة 40%.

اقرأ أيضاً:

الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح رعدية على بعض المناطق وبدء «التروية»

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا